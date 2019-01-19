Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Oyun Cd'lerini Çalarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Tekirdağ Oyun Cd'lerini Çalarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı

2 saat önce

Oyun CD'lerini çalarken güvenlik kamerasına yakalandıTekirdağ'da kimliği belirsiz bir kişinin girdiği iş yerinden oyun CD'si çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ Oyun Cd'lerini Çalarken Güvenlik Kamerasına Yakalandı, System.String[]
Oyun CD'lerini çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Tekirdağ'da kimliği belirsiz bir kişinin girdiği iş yerinden oyun CD'si çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte kitap, CD satan bir mağazaya müşteri gibi giren kişi, bir süre reyonların arasında gezindi. Etrafı kolaçan eden kişi, çevresinde kimsenin olmadığını görüp, 6 oyun CD'sini yanında getirdiği folyo ile kaplı olduğu tahmin edilen çantaya koydu. İş yeri çalışanları mesai bitiminde sayım yaparken, CD'lerin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Hırsızlığı tespit eden çalışanlar polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, görüntüleri izleyih şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:15 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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