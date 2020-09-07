TEKİRDAĞ Paraşütle 600 metre yükseklikte maske uyarısı yaptı - Son Dakika

Paraşütle 600 metre yükseklikte maske uyarısı yaptı

TEKİRDAĞ'da yamaç paraşüt pilotu Levent Öner, maskesini takarak 600 metre yükseklikte uçuş yaparken, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıp, "Lütfen herkes havada ve karada pandemi kuralları konusunda dikkat etsin. Lütfen maskenizi takın" dedi.

Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotu Levent Öner, son günlerde yeniden artış gösteren koronavirüs salgınına karşı vatandaşları tendbir almaları konusunda uyarmak için uçuş gerçekleştirdi. Şarköy ilçesine bağlı yamaç paraşütü sporlarının yapıldığı Uçmakdere'ye giden Öner, maskesini takarak buradan paraşütü ile havalandı. Yaklaşık 600 metre yüksekliğe çıkan Öner, açtığı kamerasına konuşarak, "Yamaç paraşütünde pandemi kuralları gereği maskem var. Diğer paraşütçü arkadaşlarla hava da bile mesafemi koruyorum. Lütfen herkes havada ve karada pandemi kuralları konusunda dikkat etsin. Lütfen maskenizi takın" dedi.