Tekirdağ park halindeki araç yandı - Son Dakika

Park halindeki araç yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı.
Yangın, İlçeye bağlı Balabancık Mahallesi Arabacı Sokak üzerinde meydana geldi. Erkan A., Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait hafif ticari aracı evinin önüne park etti. Sürücü evine girdikten bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.