TEKİRDAĞ Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı - Son Dakika

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TEKİRDAĞ Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı
6 saat önce
Parkta oturanları zabıta anonsla uyardıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında belediye zabıta araçları ile parklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı.
Parkta oturanları zabıta anonsla uyardı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında belediye zabıta araçları ile parklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri için uyardı.
Çorlu'da koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekipleri, 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi üzerinde devriye görev yürütün zabıta ekipleri, bir parkta oturan vatandaşları anons yaparak parkı boşaltmalarını istedi. Uyarı üzerine vatandaşlar parkı boşalttı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:39 Kaynak: DHA
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