TEKİRDAĞ Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler
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Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketlerTekirdağ'da paten yapan çocuklar, çıktıkları trafikte bir motosikletin arkasına tutunup, hayatlarını tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:23 Kaynak: DHA
Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler Tekirdağ
'da paten yapan çocuklar, çıktıkları trafikte bir motosikletin arkasına tutunup, hayatlarını tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesi, Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı üzerinde, caddeye girerek patenle ilerleyen çocuklar, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün arkasına takılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hayatlarını tehlikeye atan patenli çocuklar, bir süre motosikletin arkasına tutunarak ilerleyip, daha sonra motosikleti bırakıp caddenin ortasında paten yaparak ilerlemeyi sürdürdü.
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