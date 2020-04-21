TEKİRDAĞ Piyade Tugay Komutanlığı'nda üst düzey koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Piyade Tugay Komutanlığı'nda üst düzey koronavirüs önlemleri

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda koronavirüs önlemleri üst seviyede alınıyor. Tugaya gelen askerler, ateşleri ölçüldükten sonra alınırken, birlikte sosyal mesafe kurallarına uygun halde eğitimler yapılıyor .Üsteğmen Aybüke Bulut Yılmaz, "Erbaş ve erlerin toplu olarak faydalandığı Mehmetçik gazinosunda koronavirüs kapsamında tedbirlerin alınmış ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Personelin farkındalığını artırmak, koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler kapılara ve duvarlara asılmıştır. Kantinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılar yapılmıştır" dedi.

Çorlu ilçesinde bulunan 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na bağlı 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda koronavirüs salgınına karşı önlemler en üst seviyede alınıyor. Komutanlıkta alınan koronavirüs tedbirleri bugün basına tanıtıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birliğe gelen erler önce sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldıktan sonra termal kamera ile ateş ölümleri yapılıyor. Daha sonra ise birliğe gelen erlere maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıp, görevli doktorlar tarafından kontrolleri sağlandıktan sonra bölüklerine gönderildi. Tugay içerisinde koğuşların ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Erlerin koğuşa girmeden önce kurulan botlarının el değmeden temizlenmesi için kurulan sistemle temizliğini yapıyor. Koğuşlarda ise ranzaların arası sosyal mesafe nedeniyle ayrıldı.Tuvaletlerde bulunan lavabolar arasına birer boşluk bırakıldı. Yemekhane, gazino ve diğer yerlerde de sosyal mesafe kurulalı gereği tedbirler alındı. Nöbet kulübelerine el sabunu, dezenfektan konularak burada da sosyal mesafe kuralı uygulandığı belirtildi. Tugay karargahında aynı zamanda rehberlik ve danışma merkezinde psikolojik sorunu bulunan erbaş ve erler ile rütbeli personele destek sağlanıyor.

GAZİNOLARDA MASALAR AZALATILDI

Çorlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçik gazinolarında gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Üsteğmen Aybüke Bulut Yılmaz, "Erbaş ve erlerin toplu olarak faydalandığı Mehmetçik gazinosunda koronavirüs kapsamında tedbirlerin alınmış ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Personelin farkındalığını artırmak, koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler kapılara ve duvarlara asılmıştır. Kantinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılar yapılmıştır" diye konuştu.

66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Alay Komutanı Yarbay Abdullah Sağır, eğitimlerde de tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüs kapsamında uyguladığımız bütün faaliyetleri arazi eğitimlerimizde titizlikle takip etmekteyiz. Fırtına obüslerinin toplam mürettebatı 5 kişiden oluşmaktadır. Ancak azaltılmış personelle eğitim kapsamında. Sadece obüs kısım komutanı ve sürücünün sosyal mesafe kuralına uyarak ve gerekli koruyucu tedbirleri alarak intikal eğitimini sağlıyoruz" dedi.

Tugayda bulunan askeri zırhlı araçlarda araç sürücüleri tarafından dezenfekte edilip içinde ilaçlama yapıldı.Araca sosyal mesafe gereği sürücü ile birlikte üç personel biniyor. Birlikteki tüfek gibi silahlarında temizlikleri sosyal mesafe kapsamında yapılıyor.