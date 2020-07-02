Tekirdağ plajlarında mesafeli yoğunluk - Son Dakika

Tekirdağ plajlarında mesafeli yoğunluk

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden vatandaşların akın etmesiyle Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarında yoğunluklar yaşanıyor.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden vatandaşların akın etmesiyle Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlarında yoğunluklar yaşanıyor. Vatandaşlar, şemsiyelerini bir buçuk metre aralıklarla açarak, denize giriyorlar.

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Havaların iyice ısınmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için plajlara akın ediyor. Başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ halkıyla birlikte Edirne ve Kırklareli'den vatandaşların da akın etmesiyle Tekirdağ'ın Kumbağ ve Altınova plajlarında yoğunluklar yaşanıyor. Buraya gelen vatandaşlar korona virüse karşı mesafe kurallarına da riayet ederek, şemsiyelerini bir buçuk metre mesafelik aralıklarla açtıktan sonra denize girip serinlemenin tadını çıkarıyor. Ayrıca suya giren vatandaşların denizde daha geniş alanlara yayılarak, sosyal mesafe kurallarına riayet ettikleri gözlendi.

"İNSANLAR SOSYAL MESAFEYE AYAK UYDURUYORLAR"

İstanbul'dan Kumbağ Plajına gelen Mehmet Ercan isimli vatandaş yaptığı açıklamada, "Bir haftalık tatil yapmayı düşünüyorum. O nedenle burayı seçtim. Pandemi boyunca sosyal mesafeyi korumaya çalıştım. İnsanlar iç içe değil. Memnunum şimdilik. Gördüğüm kadarıyla insanlar sosyal mesafeye ayak uyduruyorlar" dedi.

İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Emre Yıldız isimli tatilci vatandaş ise, "İstanbul'da ikamet ediyorum. Kumbağ'ına tatile geldim. Ailemle bir haftalık tatil yapmak istedim. Pandemi döneminde bayağı evde kaldık" diye konuştu.

(Halil Dağ/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:42 Kaynak: İHA

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