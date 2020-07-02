Tekirdağ plajlarında mesafeli yoğunluk - Son Dakika

Tekirdağ plajlarında mesafeli yoğunluk

Tekirdağ plajlarında mesafeli yoğunluk İstanbullular Tekirdağ Plajlarında denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor İstanbul başta olmak üzere çevre illerden vatandaşların akın etmesiyle Tekirdağ'ın mavi bayrakları plajlarında yoğunluklar yaşanıyor.

Tekirdağ plajlarında mesafeli yoğunluk

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İstanbullular Tekirdağ Plajlarında denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor

TEKİRDAĞ - İstanbul başta olmak üzere çevre illerden vatandaşların akın etmesiyle Tekirdağ'ın mavi bayrakları plajlarında yoğunluklar yaşanıyor. Şemsiyelerini bir buçuk metre aralıklarla açarak, denize giriyorlar.

Havaların iyice ısınmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için plajlara akın ediyor. Başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ halkıyla birlikte Edirne ve Kırklareli'den vatandaşlarında akın etmesiyle Tekirdağ'ın Kumbağ ve Altınova plajlarında yoğunluklar yaşanıyor. Buraya gelen vatandaşlar korona virüse karşı mesafe kurallarına da riayet ederek, şemsiyelerini bir buçuk metre mesafelik aralıklarla açtıktan sonra denize girip serinlemenin tadını çıkarıyor. Ayrıca suya giren vatandaşların denizde daha geniş alanlara yayılarak, sosyal mesafe kurallarına riayet ettikleri gözlendi.

"insanlar sosyal mesafeye ayak uyduruyorlar"

İstanbul'dan Kumbağ Plajına gelen Mehmet Ercan İsimli vatandaş yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan geliyorum. Bir haftalık tatil yapmayı düşünüyorum. O nedenle burayı seçtim. Pandemi boyunca sosyal mesafeyi korumaya çalıştım. İnsanlar iç içe değil. Memnunum şimdilik. Gördüğüm kadarıyla insanlar sosyal mesafeye ayak uyduruyorlar" dedi.

İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Emre Yıldız isimli tatilci vatandaş ise, "İstanbul'da ikamet ediyorum. Kumbağ'ına tatile geldim. Ailemle bir haftalık tatil yapmak istedim. Pandemi döneminde bayağı evde kaldık" diye konuştu.

İstanbul, Tekirdağ, Kumbağ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tekirdağ plajlarında mesafeli yoğunluk - Son Dakika

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