Tekirdağ polisi, küçük kızın barbi bebek isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Tekirdağ'da korona virüs kısıtlamasıyla evden çıkamayan Semiha adlı küçük kız, polis abilerinden barbi bebek istedi. Polisler o bebeği kapısına getirerek teslim etti.



Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Tekirdağ'da kalpleri ısıtan anlar yaşattı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması gelmesinin ardından evde sıkılan 6 yaşındaki Semiha adlı kız çocuğu, 155'i arayarak barbi bebek isteğinde bulundu. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devriye atan polis ekipleri, kısıtlamadan ötürü Kazımdirik Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkamayan 6 yaşındaki kız çocuğunun isteğini yerine getirdi. Ekipler çarşıdan aldıkları barbi bebeği Semiha'ya getirerek teslim etti.



Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından evde sıkıldığını, televizyon reklamlarında gördüğü oyuncak barbi bebeği istediğini dile getiren 6 yaşındaki Semiha, polis abilerine teşekkür etti.



Küçük kızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan polisler ise, Semiha ve ailesine sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür etti.



Öte yandan, polislerin barbi bebeği kendi aralarında topladıkları parayla alarak Semiha'ya hediye ettikleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ