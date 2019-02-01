Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Polisi Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Tekirdağ Polisi Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kahvehanede jeneratöre saklanmış çorap içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ Polisi Uyuşturucuya Geçit Vermiyor, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kahvehanede jeneratöre saklanmış çorap içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda jeneratör alt kısmında çorap içerisinde saklamış 10 fişek (12.50 gram) skunk maddesi, 32 adet uyuşturucu nitelikli hap ve F.N. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 TL ele geçirildi. F.N. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerince belirtilen adreste yapılan aramada, 30 fişek (26 gram) eroin maddesi, 1 adet otomatik av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 575 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Çorlu Hıdırağa Mahallesinde ise durumu şüpheli R.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 fişek (0.77 gram) eroin maddesi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

Çorlu, Polis, Tekirdağ, 3. Sayfa
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