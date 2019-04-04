Tekirdağ Polisi, Yurtdışından Gelen Tır'da 131 Kilo Skunk Ele Geçirdi

Tekirdağ polisi, yurtdışından gelen TIR'da 131 kilo skunk ele geçirdiTekirdağ'da polisi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da katıldığı aramada 131 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ polisi, yurtdışından gelen TIR'da 131 kilo skunk ele geçirdi



Tekirdağ'da polisi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da katıldığı aramada 131 kilo uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek dedi.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu ilçesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda yurtdışından gelen bir TIR ile ülkeye yükle miktarda uyuşturucu madde sokulacağını belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve İstanbul yönüne giden 14 AAJ 433 plakalı TIR takibe alındı. Ekipler, TIR'daki uyuşturucuların Edirne'nin Havsa ilçesi yakınlarında 14 ZS 6397 plakalı hafif ticari araca nakledileceğini belirleyerek, düzenlediği operasyonda TIR sürücüsü M.Ç. ile hafif ticari araç sürücüsü H.Y., gözaltına alındı.



Polis, TIR'ı Tekirdağ'da limana götürerek mahkemeden aldığı arama kararı ile burada X-Ray taramasından geçirdi. Narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da katıldığı detaylı aramada elektronik eşyaların arasına gizlenmiş 5 adet valiz içerisinde 131 kilo uyuşturucu skunk maddesi bulundu. Gözaltındaki iki sürücünün verdiği ifadeler doğrultusunda uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirleyen M.Ö., ise İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.



Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uyuşturucuyla mücadelede operasyonların aralıksız sürdüğünü belirterek, Uzun bir süre seçim çalışmalarındaki güvenliğin sağlanması bu tür işleri boş bıraktığımız düşünülmemesi için planlı operasyonlarımız her yönlü olduğu gibi narkotik yönüyle de devem ediyor. Yurt dışından ülkemize giren, daha önceki planlı çalışmamız neticesinde TIR ve ona eskortluk yapan iki araç ilimiz sınırlarına girerken yakalandı. Gümrüklü olan içerisinde ekiplerimizin yaptığı aramada 131 kilo skunk denilen kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarı bu yıl Tekirdağ'da yakalanan en büyük miktardır. Bundan sonra çalışmalarımız devam edecek diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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