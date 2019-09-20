Tekirdağ polisinden drone ile trafik denetimi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde kuralları ihlal eden, emniyet kemeri takmayıp hız ihlali yapan sürücüler, drone ile havadan tespit edilerek cezalandırıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleriyle birlikte Malkara - Çanakkale karayolu üzerinde yaklaşık 3 saat boyunca radar ve drone ile havadan uygulama yaptı. Uygulamada öncelikle sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı, hız sınırı ve şerit ihlali yapıp yapmadığını drone ile kontrol edildi. Motosiklet üzerinde yapılan denetimlerde ise sürücülerinin de birden fazla şahıs taşıyıp taşımadığı ve kasklarına bakıldı.

Malkara - Çanakkale karayolunda drone ile yapılan uygulamada, havadan kural ihlali yapan sürücüler tek, tek belirlenip araçların plakası yaklaşık 200 metre mesafedeki kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi. Ayrıca radar cihazıyla hız ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken karayolunda kask takmayan motosiklet sürücüleri de havadan görüntülendi. Ekipler tarafından kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Havada drone gören bazı sürücülerin, emniyet kemeri takmak için telaşlandığı gözlendi.