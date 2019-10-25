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Tekirdağ polisinden narkotik ve asayiş uygulaması

36 dakika önce

Tekirdağ polisinden narkotik ve asayiş uygulamasıTekirdağ'da polisin narkotik ve asayiş uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ polisinden narkotik ve asayiş uygulaması

Tekirdağ'da polisin narkotik ve asayiş uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Süleymanpaşa ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması yaptı. Özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpekler de kullanıldı. Aydoğdu Mahallesi'nde yoğunlaştırılan operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda eroin, esrar, uyuşturucu haplar, skunk, 5 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 3 şüpheli tutuklandı. Öte yandan mahallede polisin son 1 ayda yaptığı çalışmada 37 olayda 56 kişi hakkında işlem yaptığı belirtildi.

Genel uygulamada ise 349 kişi ile 39 araçta kontrol gerçekleştirildi.

Tekirdağ polisinden narkotik ve asayiş uygulaması

Tekirdağ, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
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