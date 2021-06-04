TEKİRDAĞ POLİSİNE 'TERÖRLE MÜCADELE' EĞİTİMİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü personeline, törerle mücadele kapsamında acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale konusunda verilen eğitim gerçeği aratmadı. İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü, çeşitli şubelerde görevli personeli, terörle mücadele kapsamında devlet otoritesinin kalıcılığını sağlamak, personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylarda yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneği kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen, acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimleri gerçeği aratmadı. Dronla havadan görüntülenip Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı.