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TEKİRDAĞ Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

1 saat önce

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandıTekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt alırken fark ettiği polislerden kaçarken, saklanmaya çalıştığı tarlada yakalandı.

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt alırken fark ettiği polislerden kaçarken, saklanmaya çalıştığı tarlada yakalandı.
Muratlı'nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren 39 NR 155 plakalı araçtan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili incelemeye aldı. Bu sırada aracın sürücüsü T.T.,polis ekiplerinin geldiği görmesiyle araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda T.T.,saklandığı tarlanın içinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T.?nin yapılan Genel Bilgi Taraması(GBT) sorgusunda hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha aranmasının olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli T.T.?nin 1,5 yıl önce Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerine Türk bayrağı astığı araç plakasının başka bir araca ait olduğu belirlendi.
Gözaltındaki T.T., ile ilgili soruşturma sürerken, aracın çalıntı olup olmadığı da araştırılıyor.
TEKİRDAĞ Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
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