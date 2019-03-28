Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Polisten Kaçan İnsan Taciri, Göçmenleri Yol Kenarına Bıraktı

Tekirdağ Polisten Kaçan İnsan Taciri, Göçmenleri Yol Kenarına Bıraktı

26 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Yunanistan'a gitmek isteyen 6 göçmeni yol kenarına bırakıp kaçtı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Yunanistan'a gitmek isteyen 6 göçmeni yol kenarına bırakıp kaçtı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu akşam saatlerinde il merkezindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başlayınca, polis ekipleri de diğer birimleri uyarıp takibe başladı. Polis ekiplerinden yaklaşık 70 kilometre kaçan sürücü, Malkara ilçesi girişindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği noktasında kurulun barikatı da ters yöne girerek geçti. Ahievren Mahallesi yönüne kaçan araç sürücü, daha sonra izini kaybettirdi.

Polis ve jandarma ekipleri kaçan araçta bulunan Bangladeşli 6 kaçak göçmeni, yol kenarına bırakılmış olarak buldu. Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, otomobille birlikte kaçan insan tacirini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:47 Kaynak: DHA

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