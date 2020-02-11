Tekirdağ polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandıTEKİRDAĞ'da polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kasasında yurtdışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kasasında yurtdışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Beyazköy mevkiinde bir kamyonet içinde kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisini aldı. Bölgede bulunan TOKİ uygulama noktasında önlem alan polisi gören 34 BP 5903 plakalı kamyonetin sürücüsü yan yola saparak kaçmaya başladı. Kovalama sonucu durdurulan kamyonette yapılan aramada kasasında eksi 5 dereceyi bulan soğuk havadan etkilendikleri görülen Somali, Pakistan, Afganistan, İran ve Irak uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücü O.A. ile ilgili soruşturma sürerken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Tekirdağ polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]