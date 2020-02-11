Tekirdağ polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kasasında yurtdışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Beyazköy mevkiinde bir kamyonet içinde kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisini aldı. Bölgede bulunan TOKİ uygulama noktasında önlem alan polisi gören 34 BP 5903 plakalı kamyonetin sürücüsü yan yola saparak kaçmaya başladı. Kovalama sonucu durdurulan kamyonette yapılan aramada kasasında eksi 5 dereceyi bulan soğuk havadan etkilendikleri görülen Somali, Pakistan, Afganistan, İran ve Irak uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan araç sürücü O.A. ile ilgili soruşturma sürerken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.