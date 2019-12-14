Tekirdağ profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada hayatını kaybetti

6 saat önce

Profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada hayatını kaybettiTEKİRDAĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16), hayatını kaybetti.

Profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü lise öğrencisi Eren Konukçu (16), hayatını kaybetti. Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam Değirmenaltı Mahallesi Namık Kemal Üniversitesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Mesut Ö. yönetimindeki 34 HN 4563 plakalı otomobil, kavşaktan sola dönüş yapmak isterken aynı yöne giden Eren Konukçu yönetimindeki 59 ABE 022 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan motosiklet, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sırasında kelepçesini takmadığı için kaskının başından çıktığı öne sürülen lise öğrencisi Eren Konukçu, ağır yaralandı. Başından yaralanan Konukçu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Konukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tekirdağ'da özel bir koleje giden Eren Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu belirtildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'da kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen lise öğrencisi Eren Konukçu, Köseilyas Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Konukçu'nun babası Prof. Dr. Fatih Konukçu, annesi Hasibe Dilek Konukçu, kardeşleri Gül Sena ve Başar Konukçu, güçlükle ayakta durabilirken, gözyaşları döktüler.

Cenazeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, akademisyerler, Eren'in okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Eren'in arkadaşları cenaze namazında saf tutarak tabutuna omuz verdi. Eren, Köseilyas Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Eren Konukçu'nun ölümünde kusurlu bulunan otomobil sürücüsü, Mesut Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı.

Tekirdağ profesörün lise öğrencisi oğlu, kazada hayatını kaybetti

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
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