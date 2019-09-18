Tekirdağ protokolü bu düğünde buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un danışmanı Furkan Yıldız'ın Şeyma Varınca ile hayatını birleştirdiği düğün töreni Tekirdağ protokolünü buluşturdu.



Furkan Yıldız ile Şeyma Varınca çiftçi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya tesislerinde yapılan düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin düğününe ailesi ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı düğüne Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve çok sayıda protokol üyesi ile Tekirdağlı davetli katıldı. - TEKİRDAĞ