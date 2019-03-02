Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Ram Devamsızlık Nedenleri Projesi Tamamlandı

Tekirdağ Ram Devamsızlık Nedenleri Projesi Tamamlandı

1 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Devamsızlık Nedenleri Ölçeği Geliştirilmesi ve Veri Analizi Eğitimi" projesinin eğitimleri tamamlandı.

Tekirdağ Ram Devamsızlık Nedenleri Projesi Tamamlandı, System.String[]
Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Devamsızlık Nedenleri Ölçeği Geliştirilmesi ve Veri Analizi Eğitimi" projesinin eğitimleri tamamlandı.

Okullarda devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık nedenlerini ilçeler ve okullar bazında belirlemek, okullara ait devamsızlık konusundaki istatistiksel verilere ulaşmak amacıyla devamsızlık nedenleri ölçeği geliştirip ardından veri analiz tekniklerini öğrenerek Tekirdağ'da kalıcı bir çalışma yapmak amacıyla hazırlanan, Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Devamsızlık Nedenleri Ölçeği Geliştirilmesi ve Veri Analizi Eğitimi" projesinin eğitimleri tamamlandı.

iki kısımdan oluşan proje eğitimlerinde ilk kısmında, 3 gün, 21 saat boyunca Dr. Öğretim Görevlisi Münevver Başman, ölçek geliştirme süreçleri, veri analizleri ve veri yorumlama konusunda eğitim verdi. Ardından Tekirdağ'da devamsızlık oranları yüksek olan okullarda ve RAM'larda görev yapan 26 gönüllü öğretmen tarafından geliştirilen "Devamsızlık Nedenleri Ölçeği", devamsızlık oranları en yüksek olan 20 okuldaki 2 bin 174 öğrenciye uygulandı. Proje eğitiminin ikinci kısmındaki 21 saatte ise uygulanan ölçeklerin değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmaları tamamlandı.

Tekirdağ'daki üç rehberlik ve araştırma merkezinin ortak olduğu projenin sonunda öğretmenler Tekirdağ'a ait devamsızlık nedenleri ölçeğini geliştirip, çeşitli değişkenlere göre devamsızlık nedenlerini veri analiz tekniklerini kullanarak yorumlandı.

Eğitim uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Münevver Başman'a belgesi Tekirdağ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Eker tarafından verildi. Eğitime katılan öğretmenlerin belgeleri ise Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından takdim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel
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