Tekirdağ refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarptığı kazada sürücü Hüseyin Yıldız(73), yaralandı.

Kaza, Hayrabolu Caddesi üzerindeki Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Yıldız yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, orta refüje çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Yıldız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.