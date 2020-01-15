Tekirdağ rekabetçi iller arasında ilk 4'ü hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ rekabetçi iller arasında ilk 4'ü hedefliyor - Son Dakika

Tekirdağ rekabetçi iller arasında ilk 4'ü hedefliyor

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2019 yılında rekabetçi iller arasında ilk 10'a giren Tekirdağ'ın bu yıl ilk 4'e, 5'e girmesini beklediklerini söyledi.

Tekirdağ rekabetçi iller arasında ilk 4'ü hedefliyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2019 yılında rekabetçi iller arasında ilk 10'a giren Tekirdağ'ın bu yıl ilk 4'e, 5'e girmesini beklediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan çalışma kapsamında, çalışma hayatı, sanayileşme, altyapı, ekonomi, ulaşım ve nüfus yoğunluğu gibi verilerin ortalaması alındığında Tekirdağ'ın rekabetçi gücünü artıran iller arasında ilk 10'a girdiğini belirtti.

Kentin ilk 10'da yer almasının sevindirici olduğunu ifade eden Mahmut Şahin, "TBMM Başkanı'nın Tekirdağ'dan olması, yapılan çalışmaların son 1 yılda artması, belediyelerin, valiliğin ve diğer paydaşların çalışmalara katkı sağlaması, hükümetimiz tarafından büyük projelerde ilimize öncelik verilmesi, Tekirdağ'ın rekabetçi gücünü artırmasına katkı sağladı." dedi.

Büyük projeler kente katkı sağlıyor

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, Tekirdağ'ın çok önemli bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul, 3'üncü havalimanı, Çanakkale Köprüsü ve diğer projelerin etrafımızda yapılması, bunların bazılarının gelecek yıllarda hayata geçecek olması ilimize katkı sağlıyor. Makroekonomik veriler açısında Trakya ve özellikle Tekirdağ'da sanayi ve OSB'lerin altyapılarının iyileştirilmesi, bunların ulaşım yollarıyla bağlantısının sağlanması, Asyaport, Ceyport, Ceynak limanlarının aktif olması gibi faktörlerden dolayı Tekirdağ, Türkiye'deki rekabetçi 10 il arasında yerini aldı. Bölgede devam eden projelerin tamamlanması, yeni çalışmalar, yeni kurulacak OSB'ler ve devam eden çalışmalar bittiğinde Tekirdağ'ın rekabetçi iller arasında ilk 4'e, 5'e gireceğine inanıyorum."

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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