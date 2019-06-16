TEKİRDAĞ REKLAM TABELASINA SIKIŞAN YAVRU KARGALARI ESNAF KURTARDI
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
'ın Saray
ilçesinde reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı.
Saray'da, Ayazpaşa Mahallesi Vize
Caddesi üzerinde sabah işyerlerine gelen esnaf, reklam tabelasından karga sesi geldiğini fark etti. Çekiçle tabelanın altındaki parke taşlarını kaldıran esnaf, sıkışan 2 yavru kargayı kurtardı. Esnaf, yavru kargaları tekrar yuvalarına koydu.
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