Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ REKLAM TABELASINA SIKIŞAN YAVRU KARGALARI ESNAF KURTARDI
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TEKİRDAĞ REKLAM TABELASINA SIKIŞAN YAVRU KARGALARI ESNAF KURTARDI

1 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde reklam tabelasına sıkışan 2 yavru karga, esnaf tarafından kurtarıldı.
Saray'da, Ayazpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde sabah işyerlerine gelen esnaf, reklam tabelasından karga sesi geldiğini fark etti. Çekiçle tabelanın altındaki parke taşlarını kaldıran esnaf, sıkışan 2 yavru kargayı kurtardı. Esnaf, yavru kargaları tekrar yuvalarına koydu.
TEKİRDAĞ REKLAM TABELASINA SIKIŞAN YAVRU KARGALARI ESNAF KURTARDI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
Vize, Saray, Tekirdağ, Güncel
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