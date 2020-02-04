Tekirdağ resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı - Son Dakika

Tekirdağ resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı

6 saat önce

Resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan emekli askeri sivil memur Naim Gürzsoy (65), 3 yıl önce yakalandığı kanseri resim yaparak yendi.

Resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan emekli askeri sivil memur Naim Gürzsoy (65), 3 yıl önce yakalandığı kanseri resim yaparak yendi. Sergi açan Gürzsoy, "Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı . Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey" dedi.

Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden emekli olduktan sonra Tekirdağ'ı Çorlu ilçesine yerleşen Naim Gürzsoy'a yaklaşık 3 yıl önce ampulla vateri kanseri teşhisi konuldu. Hastalığını öğrendikten sonra tedavisini sürdüren Gürzsoy, yağlı boya resimleri yapmaya başlarak, yaşama tutunmaya çalıştı. Gürzsoy, 9 milyonda 1 kişide erken tespit yapılabilen bir kanser türünü geçirdiği ameliyatla genel cerrahi bölümünde karaciğer naklinden sonra dünyanın en zor ikinci ameliyatını oldu. Tedavisini tamamlayan Gürzsoy, resim yapmaya hızlandırarak, hayata bağlandı.

SERGİ AÇTI

Sanatı çok sevdiğini ifade eden Naim Gürzsoy, yaklaşık 40 adet resimden oluşan sergisini bir alış veriş merkezinde açtı. Açılışa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Cumhuriyet Başsavcısını Murat Yiğiter ile davetliler katıldı. Kaymakam Sarılı, "Naim amca davet etmek için geldiğinde yaptığı resimlerden bahsetti. Bende geleceğimi söyledim kendisini tebrik ediyorum.Güzel bir çalışma yapmış" dedi.

Yaptığı resimlerle hayata bağlanan Gürzsoy, "Ben sanatı çok seviyorum. Bir çok müzik aletini çalabiliyorum. Kara kalem çiziyordum. Sonra ressam arkadaşa baktım bir süre kursuna gittim. Sonra resim yapmaya başladım. Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı. Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey. Tabiatı da çok sevdiğim için kendimi resme verdim" diye konuştu.

Tekirdağ resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]