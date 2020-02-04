Tekirdağ resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı - Son Dakika

Resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan emekli askeri sivil memur Naim Gürzsoy (65), 3 yıl önce yakalandığı kanseri resim yaparak yendi. Sergi açan Gürzsoy, "Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı . Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey" dedi.

Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden emekli olduktan sonra Tekirdağ'ı Çorlu ilçesine yerleşen Naim Gürzsoy'a yaklaşık 3 yıl önce ampulla vateri kanseri teşhisi konuldu. Hastalığını öğrendikten sonra tedavisini sürdüren Gürzsoy, yağlı boya resimleri yapmaya başlarak, yaşama tutunmaya çalıştı. Gürzsoy, 9 milyonda 1 kişide erken tespit yapılabilen bir kanser türünü geçirdiği ameliyatla genel cerrahi bölümünde karaciğer naklinden sonra dünyanın en zor ikinci ameliyatını oldu. Tedavisini tamamlayan Gürzsoy, resim yapmaya hızlandırarak, hayata bağlandı.

SERGİ AÇTI

Sanatı çok sevdiğini ifade eden Naim Gürzsoy, yaklaşık 40 adet resimden oluşan sergisini bir alış veriş merkezinde açtı. Açılışa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Cumhuriyet Başsavcısını Murat Yiğiter ile davetliler katıldı. Kaymakam Sarılı, "Naim amca davet etmek için geldiğinde yaptığı resimlerden bahsetti. Bende geleceğimi söyledim kendisini tebrik ediyorum.Güzel bir çalışma yapmış" dedi.

Yaptığı resimlerle hayata bağlanan Gürzsoy, "Ben sanatı çok seviyorum. Bir çok müzik aletini çalabiliyorum. Kara kalem çiziyordum. Sonra ressam arkadaşa baktım bir süre kursuna gittim. Sonra resim yapmaya başladım. Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı. Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey. Tabiatı da çok sevdiğim için kendimi resme verdim" diye konuştu.