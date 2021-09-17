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Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz - Son Dakika

Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz

17.09.2021 13:36
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz, System.String[]

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gençleri aşı olmaya davet ederek, "Özellikle yeni öğretim yılının başladığı bugünlerde gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz.

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gençleri aşı olmaya davet ederek, "Özellikle yeni öğretim yılının başladığı bugünlerde gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz. Bu anlamda rehavete düşülmesinin sonbahar ve kış aylarında bize pahalı bedeller ödeteceğini öngörüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güncel risk haritasında vaka sayısının 100 bin kişide 114.70 olarak açıkladığı Tekirdağ'da, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşı olanların oranı 90.6'ya ulaştı. Aşılama oranının en yüksek olduğu 4'üncü il olan Tekirdağ'da Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, halkın aşılamaya gösterdikleri ilgide artış gözlemlediklerini söyledi. Kalkan, "İl olarak iyi bir seviyedeyiz ancak hep onu söylüyoruz; daha iyi olmak için önümüzde bir engel yok. Aşı gibi basit bir tedbirle çok pahalı bedeller ödediğimiz bu hastalıkta, bu salgından kendimizi korumak, sevdiklerimizi korumak mümkün. Özellikle yeni öğretim yılının başladığı bugünlerde gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz. Bu anlamda rehavete düşülmesinin sonbahar ve kış aylarında bize pahalı bedeller ödeteceğini öngörüyoruz. Sayısal artışlarımızda çok minimal artış gözlemliyoruz. Bu da kavşak noktasında bir il oluşumuz aslında potansiyel olarak belki de daha çok artışların yaşanabileceği bir il olmamıza rağmen İstanbul'a yakınlığımız, geçiş güzergahında oluşumuz ancak aşılamadaki çaba, gayret ve vatandaşlarımızın ilgisi ile de bu seviyeleri sözünü ettiğimiz gibi çok az limitlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla içinde olduğumuz sonbaharı ve yaklaşan kışı çok daha iyi atlatabilmemiz için aşılama oranlarımızı daha da artırmaya, maske ve mesafe kurallarına bugüne kadar gösterdiğimizden daha bir titizlik ile uymaya davet ediyoruz vatandaşlarımızı" diye konuştu.

'GENÇLER ÖRNEK OLMALI'Gençlerin aşı yaptırarak örnek tutum içinde olmaları gerektiğini söyleyen Kalkan, "Özellikle bu hususta gençlerimizin örnek tutumlar içinde olmalarını bekliyoruz. Onlar bizim geleceğimiz dolayısıyla bu toplumdan bu ülkeden gerçekten onlar mesuller. Bu mesuliyetlerini de gerçekten halkın yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bence her biri kendini bir sağlık çalışanı gibi hissedip, toplumumuzun nabzını tutup, bu konuda ihmalkarlık gösterenlere bize yakışır adabı muaşeret kuralları içerisinde uyarılarda, hatırlatmalarda bulunmalarını da rica ediyorum. Birlikte tüm kurumlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla sonbahar ve kışı çok iyi geçirmeye niyetliyiz, azimliyiz" dedi.'AŞILAMADA İLK 5 İLDEN BİRİYİZ'Sağlık Müdürü Kalkan, bir doz aşılamada yüzde 91'lere ulaştıklarını belirterek, "İki doz aşılama da yüzde 65'lerin üzerinde, yüzde 70'e yaklaşan bir sıradayız. İlde de bakanlığımızın o güzel işaretleme ve renklendirmenin sahaya verdiği tatlı rekabette de iller ile birbirimizle yarış içerisindeyiz ve şu an itibarıyla biz bir üçüncü oluyoruz, bir dördüncü oluyoruz. Dördüncü sıradayız şu anda yani ilk beşteyiz ama bizim tüm hedefimiz tüm aşılanacak nüfusumuzu bir an önce aşılamak ve yaklaşan sonbaharda sevdiklerimizle birlikte güzel bir şekilde kucaklaşarak, güzel günler diliyoruz. Sevdiklerimizi korumanın yolu da aşılamadan geçiyor. Maske ve mesafe kurallarına titizlik ile uymaktan geçiyor" diye konuştu.

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Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz
Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Cengiz Kalkan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Sağlık Müdürü: Gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz - Son Dakika


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