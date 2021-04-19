TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR - Son Dakika

TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR

19.04.2021 13:41

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, nüfusa göre vaka artış oranında 5'inci sıraya yükselen kentte, aile bulaşının arttığını belirtti, aşı olmayanlar ve vakalar arasında verilen ilaçları kullanmayanların olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, nüfusa göre vaka artış oranında 5'inci sıraya yükselen kentte, aile bulaşının arttığını belirtti, aşı olmayanlar ve vakalar arasında verilen ilaçları kullanmayanların olduğunu söyledi. Kalkan, "Aşı bu işte en büyük sonucu bize aldıracak en önemli buluştur ve bunu yapmak zorundayız. İlaçların kullanılmasını tekrar hatırlatmak isteriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3- 9 Nisan tarihleri arasında açıkladığı koronavirüs vaka haritasında 100 bin kişide 619.85 olan vaka sayısı, dün açıklanan tabloda 747.13'e yükseldi. Tekirdağ bu sayıyla Türkiye'de nüfusa oranla vaka sayısı en fazla olan 5'inci il oldu.

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Covid-19 vakalarının artmasına ve bulaşın engellenememesine bağlı olarak Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve ilçelerde bulunan Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin acil vakalar dışında olan hastaları geçici olarak 19 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kabul etmemeleri ve MHR sistemini kapatmaları kararlaştırıldı. Kararda şöyle denildi:

"Tekirdağ ilimizde Covid-19 vakalarının artması ve yüz yüze eğitimlerin kaldırılmasına bağlı olarak, okullarımız yüz yüze eğitime başlayıncaya kadar Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan TYP personelinin ihtiyaç halinde İlçe Sağlık Müdürlüklerine görevlendirilmesi, alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, işbu karar oy birliği ile alınmıştır" denildi.

'AİLE İÇİ BULAŞLAR ARTTI'

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, virüsün çok sosyal olduğunu, hareketi, dolaşımı sevdiğini belirterek, kapalı alanlarda bulunan insanlara hemen bulaşabildiğini söyledi. Kalkan, "Bizim başından beri söylediğimiz dolaşımın kısıtlanması bu virüsün bulaşımını kısıtlamak için birinci yol olarak görülüyor. Burada erişkin çalışan kesimimizin ve gençlerimizin arasında sayının yaşlılarımıza oranla daha çok arttığını gözlemliyoruz. Aile içi bulaşların arttığını gözlemliyoruz. Aynı apartmanda oturan aile bireylerinin oturduğu yerlerde de bu artışın olduğunu görüyoruz. Aile içi temaslarında kesilmesini evlerde buna uygun maske takılarak sosyal hayatın sürdürülmesini hatırlatmak isteriz. Gerçekten de biz hızı kesmediğimiz, gereksiz dolaşımı kesmediğimiz sürece ve toplu alanlarda bulunmayı sürdürdüğümüz sürece bu virüste bize bulaşmaktan imtina etmeyecek, kaçınmayacak" dedi.

'AŞI OLMAYAN VE İLAÇ KULLANMAYANLAR VAR'

Kalkan, bir rehavetin söz konusu olduğunu ifade ederek, "Bana bir şey olmaz düşüncesi egemen, halbuki görüyoruz hep bize oluyor, hep bizim yakınımızdakilere oluyor, bana oluyor, sana oluyor. Bana bulaşmaz diyen insanlara da bu virüs bulaşmayı daha çok seviyor. Bu anlamda giderek sürecin uzaması bir umursamazlık da meydana getirdi diyebiliriz. Ancak şunu unutmayalım ki kurallara riayet eden, dikkat gösteren ve özellikle de bu konuda bakanlığımızın büyük bir özveri ile hepimizin kullanımına hazır sunduğu aşılarımızı da olma konusunda hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda da aşı olmamakla bilgi kirliliği sebebi ile oluşan yanlış algılar yüzünden bir kesimimiz var. Aşı bu işte en büyük sonucu bize aldıracak en önemli buluştur ve bunu yapmak zorundayız. Aşılanmaya tekrar hepimizi bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Hareketi kesmek, aşıyı mutlaka olmak bununla beraberde bakanlığımızın evlere giden filyasyon ekiplerimizce kendilerine ilaçları teslim edilen pozitif vakalı hastalarımızın o algoritmaya uygun bir şekilde kullanım kılavuzu veriyoruz. Buna uygun şekilde ilaçların kullanılmasını tekrar hatırlatmak isteriz. Çünkü ilaçların kullanılmadığı bilgisi ile sık karşılaşıyoruz. Yeterli dozda ve uygun sürede kullanılmadığını gözlemliyoruz. İlaçlarımızın kullanılmaması hastalarımızın evlerinden servislere, servislerden de yoğun bakımlara taşınma sürecini arttırıyor. Bunu da hatırlatmak isterim" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, yaşlıların geçmiş dönemde kurallara uyduğunu belirterek," Aşılarını oldular. Ancak gençlerimizin ve erişkin çalışanlarımızın sosyal alanlarda fazla bulunması, kurallara riayet etmekten kaçınması 'bana bir şey olmaz' düşüncesi bu süreci arttırmakta" dedi.,

'TAMAMEN KAPANMA LAZIM'

Kentte oturan vatandaşlar, tedbirlere ve kurallara uyulmadığını, vakaların kontrol altına alınması için tam kapanma olması gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan Fatma Ormancı, "Sağlık bitti, hiç şeyi yok her yerin kapanması lazım. En azından bir ay hepimizin kapanması lazım" dedi.

Ramazan Dik ise, "Bak insanlar yürüyor, çoğunda maske yok, Dolaşıyorlar öyle maskesiz" diye konuştu.

Özge Ebecek de, "Bugün otobüsten şimdi indim, otobüste burnunu kapatmadan maskeyi takanlar var mesela, bence o yüzden olabilir. Uymuyorlar yasaklara hafta sonu da görüyorum bir sürü araba geçiyor yollardan, insanlarda dışarıda" ifadelerini kullandı.

Artık virüsü kimsenin önemsemediğini belirten Sabri Öztürk ise, "Herkes dışarıda kimse önemsemiyor. Ne zamanki kendi canlarından can gidiyor, ondan sonra anlıyorlar. Kurallara uymuyorlar, Git sahil tıklım tıklım dolu. Tek çözüm tamamen kapanmak. Tamamen kapanacaksın, ondan sonra biter bu iş başka türlü olmaz" diye konuştu.

TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR
TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR

İl Sağlık Müdürü, Fahrettin Koca, Cengiz Kalkan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: AŞI OLMAYAN, VERİLEN İLAÇLARI KULLANMAYANLAR VAR - Son Dakika


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