Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan'dan "Kış aylarında tedbirlere daha fazla uyalım" tavsiyesi - Son Dakika

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kış aylarında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra kapalı ortamlarda da çok fazla kalınmaması uyarısında bulundu.

Kalkan, AA muhabirine, son dönemde Tekirdağ'da vaka sayılarında biraz artış yaşandığını belirtti.

Bu sayının alınan tedbirler sayesinde aşağıya doğru çekilmeye başladığını anlatan Kalkan, tedbirlerin yanı sıra vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Kalkan, özellikle bağışıklığı düşük kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar arasında virisün daha fazla etki gösterdiğine ve kayıpların yaşandığına dikkati çekerek, "Kış ayları yaklaşıyor. Kapalı ortamlarda bulunacağımızdan dolayı tedbirlere daha hassasiyetle yaklaşmalıyız. Başından beri uyguladığımız tedbirleri artık bir kültür haline getirerek, özellikle kapalı ortamlarda bulunmamaya dikkat edelim. Havalandırmaya özen gösterelim." dedi.

Sağlık Bakanlığının salgının başından bu yana başarılı uygulamalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Kalkan, vatandaşların da bu uygulamaları destekleyici tedbirlere titizlikle uyması gerektiğine işaret etti.

Kalkan, Tekirdağ'ın Türkovac aşı çalışmalarında koordinatör il olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Faz 3 çalışmasına gönüllü kahramanlarımızın desteğiyle devam etmekteyiz. Bu konuda çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Vatandaşlarımız kendi aşımıza çok ilgi gösteriyorlar. Aşılama çalışmalarımızın devamında geri dönüşlerden çok memnunuz. Hiçbir yan tesir izlemediklerini aşılanma sonrasında kendilerini çok iyi hissettiklerini bize ifade ediyorlar. Vatandaşlarımız Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan çalışmaya katılmak için müracaat ederlerse, hem kendileri, hem ülkeleri, hem de insanlık adına çok büyük bir yararlılık göstermiş olurlar."