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Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan'dan "TURKOVAC aşısı olun" çağrısı - Son Dakika

Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan'dan "TURKOVAC aşısı olun" çağrısı

31.12.2021 12:38
Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan'dan "TURKOVAC aşısı olun" çağrısı

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kent sakinlerini, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC olmaya çağırdı.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kent sakinlerini, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC olmaya çağırdı.

Kalkan, AA muhabirine, Türk bilim insanlarının büyük bir inanç, azim ve emekle Türkiye'nin gurur duyduğu TURKOVAC aşısını ürettiğini söyledi.

"Vatandaşları, yan tesirlerini neredeyse sıfıra yakın gözlemlediğimiz, koruyuculuk ve antikor oluşturma düzeyinin çok çok yüksek olduğu TURKOVAC ile aşılanmaya davet ediyoruz." diyen Kalkan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar merdiven altı, kafa karıştırıcı bilgilerle hareket eden ve maalesef bunun ağır bedelini ödeyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Artık güvenebileceğimiz bir aşımız var. İnsanlarımızın alın teriyle, emekle hazırlayarak ürettikleri bir aşımız var. İnsanları aşıyla ilgili şüphelerini, tereddütlerini bir an önce geride bırakarak aşılanmaya davet ediyoruz. Diyoruz ki 'aşı değil aşısızlık öldürür.' "

Kalkan, bugüne kadar Tekirdağ'da Omicron varyantına rastlanmadığını belirtti.

Buna rağmen herkesin salgın tedbirlerine en üst düzeyde uyması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "Bu virüs uzmanların da belirttikleri üzere hızlı bir bulaştırıcılık gücüne sahip. Bütün tedbirlerimizi en kötüye göre almak durumundayız. Omicron varyantını önleyici tedbirleri de canlı tutmak zorundayız." dedi.

Kalkan, en önemli tedbirin insanların önce kendilerini korumalarından başladığını dile getirdi.

Bakanlığın aldığı tedbirlerin yanı sıra kent sakinlerinin de maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyup aşılarını yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Kalkan, kalabalık yerlerden kaçınılması ve ortamların sık sık havalandırılması tavsiyesinde bulundu.

Tedbirleri hafife alanların sonra büyük pişmanlık yaşayabildiğine işaret eden Kalkan, herkesi sorumlu davranmaya davet etti.

TURKOVAC, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde dün uygulanmaya başlanmıştı.

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Cengiz Kalkan, Tekirdağ, TURKOVAC, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan'dan 'TURKOVAC aşısı olun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan'dan "TURKOVAC aşısı olun" çağrısı - Son Dakika
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