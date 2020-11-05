Tekirdağ sahili "Dolgu Alan 3. Etap Projesi" ile yeni çehresine kavuşacak - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek "Sahil Dolgu Alan 3. Etap Projesi"yle Süleymanpaşa ilçesindeki sahilin çehresi değişecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin çevresini güzelleştirmeye ve vatandaşların aktif şekilde sosyal alanları hizmete sunmaya çalışan belediye, Süleymanpaşa ilçesinde "Sahil Dolgu Alan 3. Etap Projesi"ne başlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, proje çalışmalarının başlayacağı Özgürlük Parkı ve Eski Lunapark alanında incelemelerde bulunarak yetkili personelden bilgi aldı.

Albayrak, vatandaşlara kent yaşamı içerisinde doğal alanlar sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, şehrin çehresini güzelleştiren çalışmalara imza attıklarını bildirerek, "Sahil düzenleme çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından sahil alanımızın aktif ve sosyal alanları daha da genişleyecektir. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla kaykay pisti, basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, bisiklet yolu, yeşil alanlar, dinlenme ve oturma alanlarının hizmetine sunulması planlanıyor.