Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü-1

Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü-1

42 dakika önce

Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renge büründüTEKİRDAĞ'da denizin 20 metre çekildiği Marmara Ereğlisi sahilinde su seviyesi normale dönerken, denizin rengi bazı kısımlarda turuncuya büründü.

Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renge büründü

TEKİRDAĞ'da denizin 20 metre çekildiği Marmara Ereğlisi sahilinde su seviyesi normale dönerken, denizin rengi bazı kısımlarda turuncuya büründü. Balıkçılar turunca renge ölen denizanalarının neden olduğunu söyledi.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, dün kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da ölü olarak kıyaya vurmuştu. Bugün kıyıda su seviyesi normale dönerken, suyun renginin de bazı kısımlarda turuncu olduğu görüldü. Marmara Ereğlisi'de balıkçılık yapan Ahmet Kaçarlı, denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu ifade ederek turuncu renge ölü denizanalarının sebep olduğunu söyledi. Kaçarlı, Genelde deniz Mart ve Nisan aylarında çekilir ama bu yıl çok fazla geri çekilme oldu. Bu nedenle çok sayıda denizanası ve yavrusu öldü. Denizin turuncu rengi almasının da bu nedenle olduğunu söyleyebiliriz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:07 Kaynak: DHA

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Güncel
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