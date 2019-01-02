Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü- 2

Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü- 2

1 saat önce

Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renge büründü- 2 (RÖPORTAJ)(Tür: Yurt)

Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renge büründü- 2 (RÖPORTAJ)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:58 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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