Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü - Son Dakika

Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü

6 saat önce

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü, System.String[]

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor.

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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