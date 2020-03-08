Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü - Son Dakika

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Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması deniz suyunu turuncuya dönüştürdü
6 saat önce
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:28 Kaynak: AA
Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.
Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.
Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor.
Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.
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