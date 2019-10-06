Son Dakika Haberleri: Tekirdağ sahilinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi
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Tekirdağ sahilinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi

1 saat önce

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa sahilinde kültürel etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ sahilinde

"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa sahilinde kültürel etkinlik düzenlendi.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yürüttüğü proje kapsamında amaç, gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzak kalarak sportif ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine katkı sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Tekirdağ Değirmenaltı Gençlik Merkezi tarafından Süleymanpaşa sahilinde başlayan etkinlikler karate ve taekwondo gösterileri, el sanatları kulübünün ebru çalışmaları, müzik kulübünün canlı müzik dinletileri, akıl ve zeka kulübünün satranç eğitimleri, sokak oyunları tüm gençlerin ve vatandaşların beğenilerine sunuldu. Gösteriler vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Etkinlikler sonucunda proje kapsamında görev alan ve gösterilere katılan gençler vatandaşlardan alkış aldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:23 Kaynak: İHA
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