Tekirdağ sahilleri turuncu renge büründü - Son Dakika

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilinde artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle deniz suyu yer yer turuncu renk aldı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahillerinin bazı kesimlerinde denizin rengi turuncuya dönüştü. Denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalmasının her yıl mart ve nisan aylarında yaşandığı, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.