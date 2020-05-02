Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü - Son Dakika

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Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü
6 saat önce
MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde 4 gün aradan sonra artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle su yeniden yer yer turuncu renk aldı.
MARMARA Denizi'nin Tekirdağ
sahillerinde 4 gün aradan sonra artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle su yeniden yer yer turuncu renk aldı.
Tekirdağ sahillerinde 4 gün önce görülen deniz suyunun turuncu renk alması, bugün de il merkezinin Süleymanpaşa sahilleri ile Marmara Ereğlisi ilçesi sahil kesimlerinde yeniden ortaya çıktı. Denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması ALG patlamasına yol açıyor. Her yıl mart ve nisan aylarında yaşanan, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.Marmara Ereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi'nde 20 yıldır yazlık evinde kaldığını belirten Berkan Emirhan, yaşanan durumunun mevsimsel olduğunu söyledi. Emirhan, "Burada oturuyorum. Denizin rengi her yıl ilk bahar aylarında turuncu oluyor. Herhangi bir panik yapılması gereken bir durum yok. Zaten geçici bir durum. Ama her yıl ilkbahar aylarında bu görüntü meydana geliyor" dedi.
- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 02:56 Kaynak: DHA
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