Tekirdağ Sahillerinde Müsilaj Yeniden Görülmeye Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ Sahillerinde Müsilaj Yeniden Görülmeye Başladı

25.04.2022 13:20

Geçen yıl Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj, havaların ısınmasıyla Tekirdağ sahillerinde küçük parçalar halinde yeniden ortaya çıktı. Tekirdağ sahillerinin bazı kesimlerinde ise ‘kızıl gelgit’ olarak adlandırılan ince kızıl tabakalar görüldü.

FERHAT AKGÜN

Geçen yıl Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj, havaların ısınmasıyla Tekirdağ sahillerinde küçük parçalar halinde yeniden ortaya çıktı. Tekirdağ sahillerinin bazı kesimlerinde ise 'kızıl gelgit' olarak adlandırılan ince kızıl tabakalar görüldü.

Geçen yıl ilk defa Tekirdağ sahillerinde görülen müsilaj, parçalar halinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerinde yeniden kendini göstermeye başladı. Küçük parçalar halinde sahile yakın kısımlarda bulunan deniz salyası, denizin üzerini ince bir tabaka halinde kapladı.

Tekirdağ sahillerinde bazı noktalarda ise deniz renk değiştirerek kızıllaştı. 'Kızıl gelgit' olarak adlandırılan ve mevsimsel reaksiyonlar nedeniyle renk değiştiren denizde ince çizgiler halinde kızıllıklar oluştu. Uzmanlar, deniz yüzeyindeki kırmızı rengin sebebinin, 'kızıl gelgit/alg patlaması' olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Sahillerinde Müsilaj Yeniden Görülmeye Başladı
Tekirdağ Sahillerinde Müsilaj Yeniden Görülmeye Başladı
Tekirdağ Sahillerinde Müsilaj Yeniden Görülmeye Başladı
Tekirdağ Sahillerinde Müsilaj Yeniden Görülmeye Başladı

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Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Sahillerinde Müsilaj Yeniden Görülmeye Başladı - Son Dakika


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