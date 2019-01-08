Tekirdağ Şakayla Başlayan Kavgada Arkadaşını Vurdu
17 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede işçi olarak çalışan Aydın Ö.(58) şakayla başlayan kavgada arkadaşı Hasan E.'yi (44), kuru sıkıdan bozma tabancayla vurarak yaraladı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir şantiyede işçi olarak çalışan Aydın
Ö.(58) şakayla başlayan kavgada arkadaşı Hasan E.'yi (44), kuru sıkıdan bozma tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan özel bir inşaat firması şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan Aydın Ö. ile Hasan E., arasındaki şakalaşma önce tartışma ardından da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Ö. üzerinde taşıdığı kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapındaki tabanca ile Hasan E.'ye ateş etti. Karın bölgesinden yaralanan Hasan E., ihbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma
tarafından gözaltına alınan Aydın Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:27 Kaynak: DHA
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