Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Şakayla Başlayan Kavgada Arkadaşını Vurdu

Tekirdağ Şakayla Başlayan Kavgada Arkadaşını Vurdu

17 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede işçi olarak çalışan Aydın Ö.(58) şakayla başlayan kavgada arkadaşı Hasan E.'yi (44), kuru sıkıdan bozma tabancayla vurarak yaraladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede işçi olarak çalışan Aydın Ö.(58) şakayla başlayan kavgada arkadaşı Hasan E.'yi (44), kuru sıkıdan bozma tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan özel bir inşaat firması şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede işçi olarak çalışan Aydın Ö. ile Hasan E., arasındaki şakalaşma önce tartışma ardından da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Ö. üzerinde taşıdığı kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapındaki tabanca ile Hasan E.'ye ateş etti. Karın bölgesinden yaralanan Hasan E., ihbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Aydın Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:27 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı Kuşum Aydın 2008'de Evlendiği Karısını Yıllarca Gizledi

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:44:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Şakayla Başlayan Kavgada Arkadaşını Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]