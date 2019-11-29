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Tekirdağ sanayi ve teknoloji bakanı varank marmara bölge toplantısı'nda konuştu-1
6 saat önce
TEKİRDAĞ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Marmara Bölge Toplantısı'nda konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:14 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Marmara Bölge Toplantısı'nda konuştu-1
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