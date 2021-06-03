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Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Dakika

Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

03.06.2021 16:20
Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı, System.String[]

Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16. 04. 2012 tarihinde yürürlüğe giren 16. 02. 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun görülen, 07. 01. 2016 tarihinde yürürlüğe giren 18. 12.

Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, 16. 04. 2012 tarihinde yürürlüğe giren 16. 02. 2012/1 sayılı Fon Kurulu kararı ile uygun görülen, 07. 01. 2016 tarihinde yürürlüğe giren 18. 12. 2015/7 sayılı değişiklik ve eklemeler yapılmasıyla ilgili Fon Kurulu kararı ile "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar" ve 4857 sayılı iş yasası uyarınca aşağıdaki esaslar dahilin de 1 adet "Muhasebeci" unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, bulunmamak. (Sağlık Raporu ile belgelendirmek)

8- Adli ve İdari Soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

9- Üniversitelerin en az 4 Yıllık Lisans eğitimi veren İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, bölümlerinin yurt içi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

10- İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,

11- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Muhasebe iş ve işlemleri ile alakalı; defter kayıtları, bilanço ve beyannamelerle ilgili bilgi ve beceriye haiz olmak, Kamu veya özel sektörde muhasebe alanında çalışmış olmak ve en az 2 yıl tecrübesi bulunmak,

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

3- Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanıma sahip, belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

4- MS OFFİCE uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek, (Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı Bilgisayar Sertifikası bulunmak veya Bitirdiği Fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile belgelendirmek)

5- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak,

6- İşin süresi: 2 ay deneme süreli olmak kaydı ile Belirsiz Süreli

C) BAŞVURU İLANI, BAŞVURULARIN ALINMASI, YERİ VE ZAMANI;

1- BAŞVURU İLANI; 03/06/2021 - 14/06/2021 tarihleri arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan. ailevecalisma. gov. tr/ adresli web sitesi, Hükümet Konağı ve Vakıf ilan panosu, Saray Kaymakamlığı web sitesi www. tekirdagsaray. gov. tr Saray Belediye Başkanlığı ve İşkur'a gönderilerek ilan ettirilecektir.

2- BAŞVURU;

03/06/2021 - 14/06/2021 tarihleri arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan. ailevecalisma. gov. tr/ adresli web adresinden online başvuracaklar. Başka usullerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3- EN SON EVRAK TESLİM TARİHİ VE YERİ;

Online olarak başvuru yapanlar istenilen belgeleri 17/06/2021 saat 17: 00'a kadar şahsen vakfa teslim edeceklerdir. Başvuranlar arasından istenilen belgeleri 17/06/2021 saat 17: 00'a kadar şahsen vakfa teslim eden, KPSS P3 puan sıralamasına göre puanı en yüksek olan 5 kişi, mülakata hak kazanmış olacaklardır.

Evrak teslim adresi: Kemalpaşa Mah. Hürriyet Cad. No: 2 Hükümet Konağı Zemin Kat Saray/Tekirdağ Tel: 0282 768 1956

D) BAŞVURANLARDAN İSTENECEK BELGELER;

1- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin noter onaylı sureti,

2- Nüfus Cüzdanı sureti,

3- ÖSYM tarafından Lisans mezunları için yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türü sınav Sonuç Belgesi,

4- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

5- Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü kanıtlayan not durum belgesi (transkript) (Aslı veya Onaylı Sureti)

6- Kamu veya Özel Sektörde muhasebe alanında çalıştığını gösterir özgeçmiş ve iş deneyim belgesi, (E-Devlet Kapısı üzerinden SGK. hizmet dökümü, Çalışmış olduğu iş yerinden Referans Belgesi, vb. )

7- Adli Sicil Kaydı (asıl)

8- Askerlik Terhis Belgesi (asıl) veya Tecil Belgesi (asıl)

9- Sağlık Raporu (çalışmasına engeli bulunmadığını gösteren)

10- Ehliyet (asıl)

11- Yerleşim yeri belgesi (asıl)

E) MÜLAKAT SONUÇLARI;

Mülakat sonucunda işe alınması uygun görülen 1 kişi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapıldıktan ve Mütevelli Heyetin değerlendirmesinden sonra sözleşme imzalanıp işe başlatılacaktır.

F) DİĞER HUSUSLAR;

1- Mülakat tarihinden önce kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvurusu kabul edilmeyecek ve mülakata alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adaylar ile, sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

2- Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, halihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Ayrıca, sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb. ) nakil talebinde bulunamaz.

3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tekirdağ Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı - Son Dakika


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