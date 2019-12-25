Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika

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Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu
6 saat önce
TEKİRDAĞ Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:48 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (2)
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