Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 - Son Dakika

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Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3
6 saat önce
TEKİRDAĞ Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 (Muhabir anonsuyla)
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 (Muhabir anonsuyla)
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