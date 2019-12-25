Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 - Son Dakika

Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3

6 saat önce

TEKİRDAĞ Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 (Muhabir anonsuyla)

TEKİRDAĞ Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 (Muhabir anonsuyla)

Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3

Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı
Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:20 Netanyahu roket sirenleri nedeniyle mitingine ara verdi - Son Dakika
23:19 Kütahya'da çift başlı buzağı doğdu - Son Dakika
23:16 Esenyurt'ta dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
23:15 Esenyurt'ta otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
23:10 Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
22:50 Kayınvalidesinin 'torun' isteğini reddeden kadını eşi zorla hamile bıraktı - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:23:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]