Tekirdağ şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar - Son Dakika
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Tekirdağ şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

6 saat önce

Şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılarTEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazlar çalınıp, tahrip edildi.

Şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazlar çalınıp, tahrip edildi. İstasyonun çalışmaması üzerine durumun bildirildiği jandarma, cihazları üzerinde bulunan GPS'den yola çıkarak yakındaki bir mahalledeki evde ve araziye atılmış olarak buldu. Olayla ilgili yakalanan S.K. ve S.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'ne, bölgedeki depremleri kayıt altına almak için ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan deprem kayıt istasyonu yerleştirdi. Yarı toprağa gümülü haldeki istasyonun üç kayıt cihazı, aküler ve güneş panelleri yerinden sökülerek çalındı. İçinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkilileri, durumu Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

GPS CİHAZINDAN BULUNDU

Jandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS cihazın sinyallerini takip ederek, çalıntı cihazların Yeniköy Mahallesi'nde S.K., adlı kişinin evinde bulunduğunu belirledi. Jandarma Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi'nden aldığı kararla S.K.'nin evinde yaptığı aramada bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan S.K., jandarma ekipleri arazide yaptığı yer göstermede de diğer deprem ölçüm cihazları da arazide orman içerisinde bulunarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi.

Jandarma, deprem ölçüm cihazlarının çalınmasıyla ilgili S.K.'ye yardım ettiğini belirlediği aynı mahallede yaşayan S.Y.'yi de yakaladı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerde, cihazları kendilerinin çalmadığını arazide bulduklarını öne sürdü. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ile S.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin deprem cihazlarını aküleri alıp, satmak için çaldıkları öğrenildi.

'SON DERECE ÜZÜCÜ'

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yaşanan olayın çok kötü olduğunu belirterek, "Ülkemizde Elazığ depreminden sonra Şarköy ilçemizin de böyle gündeme gelmesi bizleri son derece üzmüştür. Sofuköy Mahallesi'nde deprem ölçüm cihazının çalınması son derece bizleri üzmüştür. Ancak jandarma ekiplerimizin başarılı çalışması sonucu bulundu. Bu tür olayları bir daha olmamasını diliyoruz. Tüm halkımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Deprem ülkemizin bir gerçeği ama bizim de halk olarak deprem bilim adamlarının yanında olmamız gerekiyor. Bir daha bu tür olayların olmamasını diliyor ve yapanları kınıyorum" dedi.

Tekirdağ şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Şarköy, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:06 Kaynak: DHA
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