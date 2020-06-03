Tekirdağ Şehir Hastanesi, Ağustos ayında hasta kabulüne başlayacak - Son Dakika

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Ağustos ayında hasta kabulüne başlayacak

TRAKYA'da nitelikli yatak sayısını artırıp, sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin, ağustos ayında hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Ağustos ayında hasta kabulüne başlayacak, System.String[]

TRAKYA'da nitelikli yatak sayısını artırıp, sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak 480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin, ağustos ayında hasta kabulüne başlaması planlanıyor. Hastane inşaatının yüzde 90'nın tamamlandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, "100 yatağın üzerinde yoğun bakımı olacak ve özellikli bir sürü hizmeti verecek. Ayrıca tüm odaları ihtiyaç anında yoğun bakım haline çevrilebilecek bir hastane. Her türlü alt yapısı mükemmel bir şekilde hazırlanmış durumda" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce proje, ihale ve yapım süreçleri yürütülen Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. Trakya'da nitelikli yatak sayısını artırıp, sağlık hizmetlerini üst seviyeye taşıyacak 480 yatak kapasiteli hastane, 157 bin metrekare kapalı alana sahip ve duruma göre 500 yatakla hizmet verebilecek ve her branştan 128 poliklinikte sağlık hizmeti yürütülecek. 158 tek kişilik oda, 109 çift kişilik hasta odasına sahip hastanede, 16 ameliyathane olması planlanıyor. Pandemi sürecinde hayati önem taşıyan yoğun bakım ünitesi ise 96 yatakla hizmete alınacak.

Tekirdağ ve bölgede kardiyovasküler cerrahiden, radyasyon onkolojisine kadar her alanda hizmet verecek hastane son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak. Bölgenin sağlık üssü olma niteliğini taşıyacak hastanenin ağustos ayında hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

'TÜM ODALARI YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK'

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, hastanenin kapalı alanının 157 bin metrekare olarak inşa edildiğini, bin araçlık otoparkı bulunduğunu söyledi. Becerir, hastane ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Şu anda hastanenin inşaat gerçekleşme oranı yüzde 90'ın üzerinde. Normalde temmuz başı gibi açmayı planlanıyorduk hastanemizi ancak pandemi sürecinde yurt dışında da üretim durduğu için pek çok malzeme bildiğiniz gibi üretilemedi. Şimdi üretime açıldığı için yeni yeni tüm malzemeleri gelip montaj aşamasında. Yoğun bir şekilde tıbbi cihazların montajları da sürüyor. Bunun şu anda açılması şehir hastanemizin planlanan ağustos sonu gibi yetiştirilmeye çalışılıyor. 500 yatak olacak içinde, 100 yatağın üzerinde yoğun bakımı olacak ve özellikli bir sürü hizmeti verecek. Mesela içinde 24 saat görev yapan bir Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) ünitesi var. Bunun yanında zaten Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde oturmuş güçlü bir onkoloji grubu var. Buraya daha da gelişmiş olarak geliyor. Tüm Trakya'nın onkoloji ihtiyacını karşılayacak. İçinde PET filmine kadar her şeyi olan bir hastane. Ayrıca tüm odaları ihtiyaç anında da yoğun bakım haline çevrilebilecek bir hastane. Her türlü alt yapısı mükemmel bir şekilde hazırlanmış durumda."

'HASTANE ÇEVRESİNE SOSYAL TESİS VE KREŞ YAPILACAK'

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin kadrosunun yüzde 80'inin Tekirdağ Devlet Hastanesi personelinin oluşturacağının altını çizen Becerir, "Eksik olan kadroda bakanlığımız tarafından hızlı bir şekilde zaten verilmekte. Bir eksiklik çekmeyeceğiz, temmuz sonu açılışı, ağustos ayında ise inşallah hasta kabul yapılması düşünülüyor. Geldiğimiz günden itibaren ne gerekiyorsa yapacağız içinde. Hastane çevresi yol kenarı, hastane içinde tabi ki sosyal bazı tesisleri olacak ama onun dışında yakın bir yerde kreş planlanıyor o olacak. Onun dışında diğerleri tamamen belediyenin planladığı imar alanları içinde yer alacak. Ulaşım yolları hızlı bir şekilde ilerliyor, ilk alternatif yol, hastane arkasından yapıldı. Şu anda o çalışıyor, onun da dışında sayın valimizin önderliğinde planlanan çevre bağlantı yolları var, iki etaptan oluşuyor. Birinci etabı zaten büyükşehir belediyemiz yapıyor. Diğer tarafı da bir üst geçitle şehrin içine ayrıca bağlanacak bir alternatif daha var. Onu da tamamlayacağız en kısa zamanda" diye konuştu.

ÖZCAN: TÜRKİYE BÜYÜK BAŞARI SAĞLADI

AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, hastane yapımının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "İnşaat demeye dilimiz varmıyor çünkü gördüğünüz gibi hastanemiz ortaya çıkmış durumda, çevre düzenlemeleri, yol düzenlemeleri girişler ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Dünyayı saran koronavirüs salgının da Türkiye'nin büyük başarı sağladığını söyleyen Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak bu süreçte başta AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün ekipler, özellikle Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca ve ekibi, sağlık çalışanlarımız hepsi büyük bir mücadele ve özveri ile bu süreci ülkenin iyi yönetmesini sağlamış oldu. Bu esnada Türkiye'de şehir hastaneleri ile ilgili çok sayıda açılış yapıldı, şehir hastaneleri ilk oluşum esnasında bu projeyi ortaya çıkardığında Cumhurbaşkanımız çok eleştiriliyor idi. Ancak bilinen bir gerçek var ki bugün dünyaya hele hele pandemi döneminde bir sağlık alt yapısı örneği teşkil etti, tüm Türkiye ve bu konudaki bilgi, becerisini dünya ile paylaşıyor. Özellikle batı medeniyeti dediğimiz ülkelere hem sağlık alt yapısı hakkında bilgi aktarımı paylaşımı yaparken medikal yardımlar konusunda da dünyada 59 ülkeye yardım eden örnek bir ülke haline geldi. Batı medyasının da G-20 ülkeleri arasında Türkiye'yi pandemi sürecini en iyi yöneten 5 ülkeden biri yapması bizim içinde çok büyük bir gurur meselesi."


Şehir Hastanesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Şehir Hastanesi, Ağustos ayında hasta kabulüne başlayacak - Son Dakika

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