Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yollarının yapımına başlandı - Son Dakika

Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yollarının yapımına başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezi, Malkara, Hayrabolu, Şarköy, Muratlı yönünden gelecek hastaların hastaneye girişlerini kolaylaştıracak yolların yapımını belediye üstlendi.

Yapımına başlanan bağlantı yolları ile şehir hastanesinin yanı sıra Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gidiş gelişler de kolaylaşacak.