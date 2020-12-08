Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin "sağlık üssü" olacak - Son Dakika

Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin "sağlık üssü" olacak

08.12.2020 11:01
Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapılan ve bir süre önce açılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, bölgenin "sağlık üssü" olacak.

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapılan ve bir süre önce açılan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, bölgenin "sağlık üssü" olacak.

Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen, 566 yatak, 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alan hastane, 159 bin metrekarelik kapalı alanda sağlık hizmeti sunacak.

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından da öne çıkan hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46'sı genel yoğun bakıma ayrılırken, sağlık kuruluşunda 27 yenidoğan, 16 pediatrik, 5 kardiyovasküler cerrahi (KVC) ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Tek kişilik yoğun bakım odalarının ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebileceği hastanede, tek kişilik 4 anne-bebek uyumu odası, anne oteli, kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi, radyoaktif iyot tedavi ünitesi ve kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator cihazı da kullanılacak.

Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden olan ve akıllı bina konsepti ile inşa edilen hastanede, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma sistemi hayata geçirildi.

"Hastane bir sağlık üssü konumunda"

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Şehir Hastanesinin resmi açılışının 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla yapıldığını hatırlattı.

Açılış sonrası hastanenin prosedürlerinin tamamlandığını anlatan Kalkan, "Eski hastanemizde yatan hastalarımızı ve yoğun bakımdaki hastalarımızı cuma günü hastanemize taşıdık. Hasta kabulüne başladık. Tüm polikliniklerimizde hastalarımıza hizmet vermenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kalkan, hastanenin gerçekten bir "sağlık üssü" konumunda olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burada onkolojiden kardiyolojiye ve tüm diğer dallarda üst düzey bir sağlık hizmeti sunumu yapılmakta. Anne bebek uyumu odalarımızdan anne otellerimize, hasta refakat yönlendirme ve taşıma birimlerimizden otopark vale hizmetlerimize kadar tüm hizmetlerin alınabildiği gerçek bir sağlık üssü oldu. Sağlık turizmi açısından da önemi olan bir sağlık üssümüz. Burada tüm polikliniklerimizin tamamında yan dal hizmetleri bulunacak. 102 yoğun bakım yatağıyla hizmet verecek ki bu pandemi döneminde bizim için önemli bir kazanım ayrıca hastanemizin medikal sığınakları var. Burada da hepa filtreleri, negatif basınç odaları bulunuyor. Şu an itibarıyla üçte bir yoğun bakım kapasitemizi artırmış durumdayız. Vatandaşlarımız tüm sağlık hizmetlerini burada ücretsiz bir şekilde alabilecekler."

Kalkan, kentte önce 3 kısımda 30 bin metrekarede verilen hizmetin bugün 159 bin metrekare alanda verildiğini aktararak, "Ülkemizin ve devletimizin kendilerine birinci sınıf bir sağlık hizmeti sunumundan duydukları huzuru vatandaşların yüzlerinden okuyabiliyorsunuz. Bizim sağlık çalışanlarımız da çok memnun. Poliklinikleriyle, hasta servis odalarıyla, yoğun bakım odalarıyla, refakat hizmetlerimizle tüm sağlık çalışanlarımızın el birliğiyle hizmet aşkıyla çalıştığı bir mekan burası." diye konuştu.

Hastanenin salgın döneminde kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirten Kalkan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız açılışta da belirtmişlerdi. Burası sağlık turizmi açısından da gerçek bir üs konumunda. Ünlü bir düşünürün söylediği gibi 'Dünya artık iletişim ve ulaşım araçlarının hızlı gelişimi sonrasında küçük bir köye döndü.' İnsanlar sağlık hizmetini nerede en rahat, kolay ve ekonomik bir şekilde alabileceklerse oraya yönleniyorlar. Bu anlamda da ülkemizin sağlıkta geldiği seviye belli. Donanımlı, yetenekli ve son derece kaliteli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla, dünyaya parmak ısırtacak hastaneler ve teknolojik donatılarla örnek bir noktadayız. Bu anlamda Şehir Hastanemiz, Tekirdağ ve Trakya ile başta Balkanlar olmak üzere Avrupa ve dünyada sağlık hizmeti alma arayışında olan herkese açık bir üs."

Kent sakinlerinden Sevinç Parçıkan ise hastaneden aldığı hizmetten memnun olduğunu söyledi.

İstanbul'un Silivri ilçesinden muayene olmak için geldiğini ifade eden Parçıkan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hizmetleri için çok teşekkür ederim. Oğlumla ilk defa geldim ve muayene oldum. Hastaneyi çok beğendim." dedi.

Şehir Hastanesi, Tekirdağ, Hastane, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak - Son Dakika


Son Dakika

Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu
Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 470 TL'den işlem görüyor         
10:45
Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor         
10:29
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?         
10:07
5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu 5. kattan düşen 2 yaşındaki Elvan ağır yaralandı, annesi gözyaşlarına boğuldu         
09:46
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor 31 Aralık'ta sona erecek Ankara Anlaşması kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor         
06:18
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir         
22:08
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 11:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin "sağlık üssü" olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei