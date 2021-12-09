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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi - Son Dakika

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi

09.12.2021 09:46
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi

TEKİRDAĞ'da, 1 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, bugüne kadar başta Balkan ülkeleri olmak üzere 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi.

TEKİRDAĞ'da, 1 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, bugüne kadar başta Balkan ülkeleri olmak üzere 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi.

Tekirdağ'da, 6 Aralık 2020'den itibaren hasta kabulüne başlanılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, başta Balkan ülkelerinden olmak üzere farklı ülkelerden hastaların ilgi odağı oldu. Bulgaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Avusturya, Ukrayna, Özbekistan dahil 27 ülkeden bugüne kadar 800 hasta gelerek tedavi gördü. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, sağlık turizmine değer verdiklerini söyledi. Onar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile yaptıkları iş birliğinin de önemli sonuçları olduğunu belirterek, yabancı hastalarının özellikle Türkiye'de uzman hekimlere daha kolay erişebilmeleri için tercih ettiğini söyledi. Onar, "Bu hafta içinde Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışının seneidevriyesini idrak ettik. Hastanemiz açıldığı günden bugüne kadar 760 binin üzerinde hastaya hizmet verdi. Özellikle kardiyoloji, kalp damar cerrahi, genel cerrahi onkolojik cerrahi, jinekoloji cerrahi alanında önemli hizmetler sunmuş bir şehir hastanesi olarak ön plana çıktık" dedi.

'MUTLU AYRILIYORLAR'   "Daha ülkemizde sağlık turizmi ve turist sağlığı programlarımda tam oturmamışken bu bölgenin sınırlara yakın olması nedeniyle önemli bir hasta gelişi vardı. Şehir hastanesinin açılmasıyla da bu hasta sayısında bir artış gözlemlendi" diyen Başhekim Onar, şöyle konuştu: "Özellikle Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Arnavutluk bu gibi ülkelerden saydığım branşlarda kardiyoloji kalp damar cerrahi, genel cerrahi, onkolojik cerrahi, jinekoloji cerrahi ve görüntüleme hizmeti almak isteyen önemli sayıda hasta geliyor. Yüzde 100 mutlu ayrılıyorlar, diyebilirim. Şimdiye kadar hastanemize başvurup mutsuz ayrılan hiçbir hastaya denk gelmedik. Bunun da en önemli sebebi nitelikli personele, nitelikli personel gözetmenin uygun sağlık hizmetini kısa sürede alabiliyor olmaları. Bu saydığım ülkelerde uzman hekime ulaşmak belirli bir zaman alıyor ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşmak konusunda tereddütler yaşıyorlar. Ülkemizde geldiğimiz sağlık hizmeti sunum aşamasında geldiğimiz önemli mertebe de bunu karşılıyor. Sağlık hizmetini güvenilir ve uygun fiyata alabiliyor yabancı ülke vatandaşları. Sağlık Bakanlığı'nın kamu satış tarifesi üzerinden her ülke vatandaşına farklı bir tarife oluşturulmuş durumda. Bu kamu satış tarifesi üzerinden ücretler belirleniyor ve bu ücreti hastaneler tahsil ediyorlar."ÖZBEKİSTAN'DAN GELDİ

Özbekistan'dan tedavi olmak için hastaneye gelen Zebo Melik Muratova, doktorların çok ilgilendiğini ve Türkiye'nin sağlık anlanında çok iyi olduğunu belirterek, "Özbekistan'dan geldim tedavi için. Hastane çok güzel. Çok mutluyuz, şu an tedavimi oluyorum. Hastaneler güzel, diye burayı istedim ve ondan Türkiye'ye geldim. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tavsiye ederim, gelsinler. Ben çok memnunum, onun için tavsiye edebilirim" diye konuştu.


Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi

Togo Cumhuriyeti, Şehir Hastanesi, Özbekistan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi - Son Dakika
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