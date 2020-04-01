Tekirdağ Şehir Hastanesi pandemi mücadelesine büyük güç katacak - Son Dakika
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Tekirdağ Şehir Hastanesi pandemi mücadelesine büyük güç katacak

6 saat önce

Çok yakın bir tarihte hizmete girmesi beklenen Trakya'nın en büyük hastanesi özelliğine sahip Tekirdağ Şehir Hastanesi korona virüs benzeri salgın hastalıklarda Trakya bölgesinde üs merkezi olacak.

Tekirdağ Şehir Hastanesi pandemi mücadelesine büyük güç katacak, System.String[]

Çok yakın bir tarihte hizmete girmesi beklenen Trakya'nın en büyük hastanesi özelliğine sahip Tekirdağ Şehir Hastanesi korona virüs benzeri salgın hastalıklarda Trakya bölgesinde üs merkezi olacak.

Haziran ayı sonunda açılacak olan Trakya'nın en büyük hastanesi Tekirdağ Şehir Hastanesi ile ilgili AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan açıklamalarında yeni açılacak şehir hastanesinin Pandemi hastanesi olarak Trakya'nın merkez üssü olacak donanıma sahip olduğunu, aynı zamanda bu salgının geçmesi durumunda da yine Trakya'nın sağlık üssü olarak hizmet verecek bir donanıma sahip bir hastane olacağını belirtti. Pandeminin devam etmesi durumunda şehir hastanesi de açılırsa, diğer eski mevcut tüm hastanelerin de hizmet vermeye devam edeceğininin altını Çizen Özcan, bu durumda sağlık hizmet kapasitesinin 2 katına çıkacağını da ifade etti.

ABD VE AVRUPA ÇARESİZ KALDI

AK Parti Tekirdağ İl Yönetimi olarak şimdiden virüs pandemisi sonrası olacakları planladıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, "Kazanan biz ve kardeşliğimiz olacaktır" dedi. Özcan; "Mevcut Hastanelerimizin şu zor dönemde Pandemi Hastanesi olarak çalışmalarına destek olması bakımından açılacak Olan Şehir Hastanemizin sürece olan katkısını çok önemsiyoruz. Sürekli eleştirilen şehir hastanelerinin ne kadar doğru projeler olduğunu şuanda Korona virüsü karşısında Çaresiz Kalan Amerika ve Avrupa Devletlerine baktığımızda anlıyoruz. Türkiye inşallah 'Evde Kal' Kampanyasına da uyarak bu zorlu süreci atlatacak ve bu imtihandan da alnının akıyla çıkacaktır. Biz ümit varız. Hatta Ak Parti İl Başkanlığı olarak tüm yönetim Kurulu üyelerimizden virüs pandemisi sonrasını düşünmelerini, Tasarlamalarını istedik. Hem Tekirdağ hem Türkiye hem de dünya minvalinde; Ekonomi, Siyaset, Teknoloji'nin geleceğini ve şehrimizin bu geleceğe entegrasyonunu kaleme almalarını ve birer makale yazmalarını rica ettik. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Virüs bizim alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Kazanan biz ve kardeşliğimiz olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesinin Tekirdağ'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle, Geçmiş Dönem Sağlık Bakanlarımızdan olan Sayın Recep Akdağ tarafından bir proje olarak düşünülen, tasarlanan ve yapılması planlanan Şehir Hastaneleri, daha ilk duyulduğundan beri Muhalefet tarafından eleştiri konusu olmuştur. Yine dönemin Sağlık Bakanlarından Edirne Milletvekili Sayın Mehmet Müezzinoğlu bakanımızın görev süresi içinde ülke genelinde yapılacak 16 şehir hastanesinin sözleşmeleri imzalanmış ve bir kısmı yine aynı dönemde hizmete alınmıştı. Yine o dönem Projesi çizilip Sözleşmeleri hazırlanan hastanelerimizden biri de Tekirdağ Şehir Hastanesi olmuştur. Bu Şehir Hastanesinin ihale edilmesi ve inşaatının bu aşamaya getirilmesi bu döneme denk geldi" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ DAHA KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ ALACAK

Yakın zamanda açılacak olan Şehir Hastanesinin Tekirdağ ve Trakya bölgesine kaliteli hizmet almasına olanak sağlayacağının altını çizen İl Başkanı Özcan; "Hastanemizin hizmet vermeye başlaması için geri sayımın devam ettiği bu süreçte, şehir hastanesinin ilimize yapılmasında büyük katkıları bulunan başta TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop Hocamız olmak üzere, Milletvekillerimiz Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım ile Sağlık İl Müdürümüz Sayın Cengiz Becerir ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Proje yatak sayılarının arttırılması, inşaat sürecinde karşılaşılan bürokratik ve fiziki her sorunun üstesinden gelinmesi noktasında mücadele veren herkesten Allah (CC) razı olsun inşallah. Vatandaşımıza hem iş hem AŞ kapısı olacak, şifa yatırımı ile hemşehrilerimizin sağlığını güvence altına alacağız. Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Karayolları 18. Şube Şefliği ve Akfen Holding ortaklığında da Hastanemizin giriş çıkış yolları çok yakında inşa edilmeye başlayacak. Bu sayede de tüm vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almasına olanak sağlayacağız" dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, İnşaat süresinin neredeyse bittiğini belirterek Şehir Hastanesinin Haziran sonu yada Temmuz ayının başında açılacağını belirtti.

(İHA)

Şehir Hastanesi, Trakya Bölgesi, AK Parti, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:35 Kaynak: İHA

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