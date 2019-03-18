Tekirdağ Şehit Annesi, Çanakkale Anmasında Duygulandırdı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliği katılan şehit annesi Hazel Çelenkoğlu, oğlunun mezarının başında otururken yanına gelen komutana, Özlüyorum hem de çok diye gözyaşı döktü.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliği katılan şehit annesi Hazel Çelenkoğlu, oğlunun mezarının başında otururken yanına gelen komutana, Özlüyorum hem de çok diye gözyaşı döktü.



Çorlu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitlikte tören düzenlendi. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin şehitlik abidesine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı söyledi. Kaymakamı Cafer Sarılı şehitlik defterini imzalayıp, törene katılanlarla birlikte şehitlerin mezarlarını ziyarete etti. Törene katılan şehit aileleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.



ÖZLÜYORUM KOMUTANIM



Oğlu Ahmet Çelekoğlu, 25 yıl önce Bingöl'ün Kiğı ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Hazel Çelenkoğlu, oğlunun mezarı başında dua okurken, yanına gelen komutana, Özlüyorum hem de çok diye gözyaşı döktü. Oğlunun mezarına bırakılan bir karanfili eline alan Hazel Çelekoğlu, tören boyuncu karanfili elinde taşıdı.

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