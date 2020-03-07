Tekirdağ şehitler anısına pedal çevirdiler - Son Dakika
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Tekirdağ şehitler anısına pedal çevirdiler

7 saat önce

Şehitler anısına pedal çevirdilerTEKİRDAĞ Ayhan Araç Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerler anısına bisiklet turu düzenlendi.

Şehitler anısına pedal çevirdiler

TEKİRDAĞ Ayhan Araç Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce İdlib'de düzenlenen saldırıda şehit olan askerler anısına bisiklet turu düzenlendi.

Tekirdağ Ayhan Araç Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nce sahil alanında İdlib saldırısında şehit olan askerler anısına düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 50 kişi bisikletlerine Türk bayrağı asarak katıldı.Sahilden başlayan tur, Altınova Mahallesi'ne kadar devam etti. Bisiklet turu boyunca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, "Merkez olarak, gençlerimizle birlikte buradan başlayıp Altınova Mahallesi sahiline kadar devam edecek. İdlib şehitlerini anma turu yapacağız. Millet olarak hassas bir dönemden geçtik. Tekirdağ'da geçlerimizle birlikte bu farkındalığı oluşturmak adına anma turu düzenliyoruz. Gençlerimizle bu anma turunu yapacağız inşallah" dedi.

Tekirdağ şehitler anısına pedal çevirdiler

Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:55 Kaynak: DHA
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